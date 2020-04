Con la emergencia sanitaria, la Corte redujo su recaudación en casi 90%

La Justicia, principalmente en la Dirección General de los Registros Públicos y en el Registro del Automotor, donde tiene la principal fuente de sus ingresos, tenía una recaudación diaria de G. 1.300.000.000.

El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, confirmó a Radio Nacional que uno de los días, incluso, la recaudación fue solo de G. 9.000.000. Esto representa prácticamente un 95% menos de recaudación.

La emergencia sanitaria inició en el Poder Judicial el 12 de marzo, tras la acordada dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde pararon los principales puntos de recaudación.

Es que la acordada solo habilitó la salida de expedientes de los Registros Públicos, y del Registro del Automotor, por lo que la recaudación por día descendió drásticamente.

Además de los Registros Públicos y del Automotor, la fuente de recaudaciones de la Corte también está en las tasas para los juicios civiles principalmente, pero la mayor parte viene de los dos primeros.

Con ello, hasta la semana pasada, que la Corte habilitó la mesa de entrada de los Registros Públicos, hasta 5 trabajos por escribano, de modo a poder recaudar.

Según Martínez Simón, existen entre 4 a 5 mil funcionarios contratados, cuyos salarios se pagan con recursos propios, denominado Fuente 30, lo que con el paro descendieron al máximo.

El titular de la Corte, en conversación con ÚH, admitió que se abonaron los salarios de marzo, pero que iban a ver para abril, y que creía que iba a mejorar con la apertura de los Registros Públicos.

No obstante, no descartó realizar una reprogramación presupuestaria en caso de que las recaudaciones no suban lo suficiente.

En total, el Poder Judicial tiene unos 12 mil funcionarios a nivel país, distribuidos en todas las sedes de las circunscripciones judiciales y en las localidades donde se tienen juzgados de Paz.

Si es que la emergencia se levanta este 13 de abril, la Corte ya planea trabajar con un tercio de su personal, en turnos rotativos.