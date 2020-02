Colegios privados ya iniciaron las clases

Los directivos de uno de estos centros educativos indicaron que este arranque anticipado se da para dar cumplimiento a la Ley General de Educación, que establece como mínimo 200 días de clases. La Unesco también recomienda esta cantidad de días de aulas para países en desarrollo como Paraguay.

En el Nihon Gakko, los directivos comentan que el retorno temprano se hace en cumplimiento con la ley general de Educación que establece como mínimo 200 días de clases.

Desde el colegio privado Nihon Gakko de Fernando de la Mora, calificaron el primer día como exitoso, al tiempo de recibir a la mayoría de los alumnos desde el nivel Inicial hasta el tercero de la Media.

Los padres de los alumnos tampoco faltaron a la cita del primer día de clases.

El artículo 114 de la ley Nº 1264 general de Educación indica que “el año lectivo en la escolar básica, media y profesional tendrá como mínimo doscientos días laborales”.

Estas 200 jornadas se cuentan cada día con no menos de 4 horas en las cuales no se incluyen días de exámenes.

Sector público. El calendario oficial de MEC, que rige principalmente para escuelas y colegios oficiales, marca el inicio de clases para el próximo viernes 21 de febrero.

Una vez más, no se cumplirán estos 200 días, pues se alcanzan 184 jornadas que incluyen días de pruebas parciales y finales. Este jueves, la Otep-Auténtica anuncia una tripartita para determinar si arrancan o no para la fecha establecida, pues aseguran que el Gobierno no cumplió con su promesa de reajustar el salario desde enero, si es que la economía repuntaba como se anuncia hoy.