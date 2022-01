Cerca de 1,5 millones de paraguayos toman agua sin tratamiento

Un alto porcentaje de habitantes, a nivel país, siguen sin acceder a un servicio indispensable y de calidad como lo es el agua potable. En el último informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) se reporta que el 23% de la población que tiene acceso a agua corriente lo recibe sin desinfección; esto significa que 1.489.609 personas consumen el vital líquido sin pasar por un previo tratamiento.

Si bien la institución estatal destaca que la cobertura logra un aumento año tras año, el número de personas que no accede a un derecho básico aún es considerable. Incluso, a pesar de que no figuran en las estadísticas, existen moradores de zonas rurales que no cuentan ni siquiera con el servicio por redes y la fuente de extracción directa son pozos, ríos y arroyos.