Cartes reaparece en ANR y remueve antipatía hacia Arregui y Samudio

El empresario también cuestionó a la presidenta de Petropar, Patricia Samudio –quien fue muy criticada por el cartismo desde el inicio de su gestión–, y afirmó que con ella no se cumple la frase “caiga quien caiga” del presidente de la República Mario Abdo Benítez.

“Acá se habla mucho del ‘caiga quien caiga’, pero la de Petropar vende un combustible un viernes que el lunes tiene otro costo, eso se llama lesión de confianza. Manda el Arregui del PDP (Partido Democrático Progresista) y el ‘caiga quien caiga’ no hay, pero a mí no me tiene que decir Arregui que eso no es lesión de confianza entonces, y de esos hay un montón. ‘Caiga quien caiga’… pero hay muchas cosas que no caen”, manifestó el ex mandatario.

Con actitud esquiva y burlesca, Cartes además respondió a la consulta sobre su relación actual con Abdo Benítez. “Pasá la pregunta, yo no hablo con él hace ratísimo”, aseguró.

En cuanto a lo manifestado por varios miembros de Honor Colorado, como el senador Enrique Riera, de que el presidente no iba a culminar su mandato, reavivando la posibilidad de un juicio político, Cartes prefirió no opinar. “Cada uno se hace cargo de lo que dice. Si me van a romper las bolas con eso, sinceramente, paremos”, expresó. Incluso, cuando se le requirió su punto de vista como una de las figuras de “mayor peso” del Partido Colorado, se limitó a responder con ironía. “Sí, estoy gordo y eso qué”.

Cartes fue uno de los mayores aportantes de la nueva obra en el local del partido que costó G. 383.026.600.

Presión. Carlos Arregui es uno de los cambios solicitados por el cartismo en el gabinete por no ser del Partido Colorado. El ministro ya había manifestado anteriormente que se observara su gestión y no su afiliación o militancia en un partido.

En cuanto a Patricia Samudio, desde el comienzo de su administración, Cartes cuestionó su nombramiento al frente de la estatal y los despidos en ese sector. También había mencionado que la empresaria favorecía solo sectores específicos.

Samudio fue denunciada el año pasado por lesión de confianza por parte de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines del Emblema Petropar (Aope). El abogado Luis Villamayor señaló que realizaba ventas irregulares a un competidor, que causó a la petrolera y a los operadores un daño patrimonial importante.



Alliana asegura que dichos de HC no alteran unidad y cuestiona falta de cambios en el Gabinete

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, aclaró que las declaraciones de Horacio Cartes no quebrantan la unidad en el partido.

“Son los mismos reclamos que él hizo siempre, desde un comienzo, pero esto no pone en peligro la unidad, tampoco creo yo que hay ningún tipo de condicionamiento y creo que él fue muy claro con los mensajes y las declaraciones de algunos parlamentarios del movimiento Honor Colorado, ya sean senadores o diputados, con relación a que el presidente de la República no estaría culminando su mandato, cada uno se hace responsable de sus declaraciones, el acuerdo o las conversaciones o el deseo de acompañar las gestiones del presidente de la República, toda vez que esto vaya en beneficio de la ciudadanía, continúa intacto”, comentó.

El presidente de la Cámara de Diputados abandonó la sesión para recibir a Cartes en el local del partido. Alliana habló acerca de las críticas hacia los ministros y añadió que todos tienen la libertad de opinar. “Hay crítica hacia algunos ministros, hacia la gestión de Carla Bacigalupo, la gestión de Patricia Samudio, hay críticas con relación a lo que está ocurriendo en el Ministerio del Interior, pero no son condicionamiento del movimiento”, apuntó.

Finalmente, dijo que el presidente es quien tiene la potestad de realizar cambios pero que hay ministros rechazados por la ciudadanía. “Hay gente que apoya poco o nada al gabinete presidencial y a la imagen del gobierno”, señaló.