Buscan en Lambaré receta para el cambio

“Mi candidatura no es personalista, no me quita el sueño la intendencia, si me quita de lo que vayamos a hacer, se logre en forma y se logre la transformación en Lambaré”, dijo respecto a los comicios.

Sostuvo que si apunta a la intendencia debe construir una base porque de seguro que una vez atacando con medidas drásticas los problemas del municipio, buscarán sacarlo. “Yo no voy a macanear y a cualquiera que no haga eso, le van a querer solicitar la intervención primero y en trámite rápido la destitución”, refirió.

Anunció que el foco de su gestión buscará el arreglo de calles y todo lo que tiene que ver con el desagüe pluvial. La ciudad además tiene un alto índice de inseguridad que también plantea atacar.