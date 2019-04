Buscan a hombre que habría embarazado a su hermana

El supuesto autor del abuso sería el propio hermano de las niñas. El hombre tiene 26 años y está prófugo.

La comitiva detuvo al padre de ambas y a dos de sus hermanos, pero horas después los dos fueron liberados por no tener nada que ver en el hecho.

El fiscal Rusbell Benítez encabezó el procedimiento, tras recibir la denuncia del Fono Ayuda 147. Las niñas fueron diagnosticadas en el Centro de Salud de Capiibary.

El fiscal explicó que el supuesto autor no se encontraba en la vivienda y que los dos hermanos fueron liberados al comprobarse que no tenían nada que ver; no obstante, analiza la situación de los padres, que se exponen a una imputación por violación del deber de cuidado.

Los agentes policiales de la zona se encuentran buscando al supuesto autor del hecho, pero hasta el cierre de esta edición no se reportaron novedades y el hombre permanecía en la clandestinidad. (C.M.A.)