Buscan destrabar a Brian del Goianense

Hugo Petta, representante del delantero, confirmó los temores que se venían manejando. “Debemos trabajar lo antes posible, porque el primer juego es el 29. Tenemos que movernos y ver ese tema con la gente de Brasil. Ellos le conocen bien a Brian y tengo miedo que lo puedan trabar (su vínculo es hasta el 30 de junio). Eso fue uno de mis pedidos, si Olimpia iba a la Sudamericana ojalá le toque Atlético y así Brian le haga goles a Atlético”, dijo Petta entre risas a FALG (1080 AM).

En caso de no que los brasileños no cedan, Montenegro se perdería un partido, aunque Petta confirmó que podría ser inscripto por el Decano y jugar una revancha. Si no regresa a Olimpia, se manejan ofertas de Barcelona de Ecuador y Palestino de Chile.