Fue hospitalizado “de manera preventiva”

El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, fue hospitalizado de manera preventiva, según confirmó ayer el Palacio de Buckingham. A través de un comunicado, la monarquía indicó que el príncipe Felipe, de 99 años, fue internado la tarde del martes en el hospital King Edward VII, en Londres. Según indicaron, se trató de una medida de precaución, bajo el consejo de su médico, “luego de sentirse mal”, sin dar mayores precisiones al respecto.

The Sun y el Daily Mail informaron que fue transportado en un auto, sin necesidad de ambulancia, e ingresó caminando al centro de salud. El príncipe Felipe y la reina están en Windsor desde marzo pasado. Ambos ya recibieron la vacuna contra el coronavirus y la prensa británica informa que, según sus fuentes, la afección que lo aqueja no sería Covid-19. La última vez que fue hospitalizado fue en diciembre de 2019.



Tuvo Covid-19 y quedó con secuelas

“Tuve Covid-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental”, comenzó a relatar la actriz Gwyneth Paltrow al revelar que se contagió de coronavirus hace unos meses y detallar la secuela a largo plazo que mantiene por la enfermedad. Luego de un tiempo de haberse recuperado, en enero del 2021, los médicos identificaron altos niveles de inflamación en el organismo de la actriz, quien decidió visitar a Will Cole, experto en medicina funcional.

“Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual”, explicó. Por medio de Goop, su web de lifestyle, Paltrow dio a conocer que se sometió a un protocolo dictado por el médico, el cual consta de una dieta cetónica a base de planta en la que suprimieron el consumo de alcohol y azúcar.

“He estado cocinando mucho, y cosas realmente deliciosas”, escribió. Además reveló que su recuperación se lo conoce como “Long-Covid”.