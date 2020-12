La tarjeta navideña de Harry y Meghan

El príncipe Harry de Inglaterra, de 36 años, y su esposa, Meghan Markle, de 39, compartieron su primera postal de Navidad como residentes en Estados Unidos y el protagonista no podía ser otro que su hijo Archie, de un año y medio. Los duques de Sussex posan junto a su hijo y los dos perros de la familia, Guy y Pula, en el jardín de su nueva casa en Montecito, California. La adorable imagen ilustrada está adornada con toques navideños. “Les deseamos muy feliz Navidad y un próspero año nuevo”, dice la tarjeta, que es una foto realizada por la madre de Markle, Doria Ragland, y que fue compartida por Mayhew, la organización benéfica de animales con la que colabora la duquesa de Sussex en el Reino Unido. “La foto original de la familia fue tomada en su casa a principios de este mes por la madre de la duquesa”, dijo un portavoz de la familia real. Para la ocasión, Meghan optó por una camisa blanca y pantalón vaquero, mientras que su esposo también eligió un look informal.



Felipe VI evita hablar de su padre

En su mensaje de Navidad, Felipe VI eludió una referencia explícita a su padre, el ex rey Juan Carlos, pero al reafirmar su compromiso con los “principios éticos y morales que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas”, dejó claro que esos principios “están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”. No pasó por alto la preocupación existente en amplios sectores de la sociedad sobre los problemas que atañen a la Casa Real, pero su referencia se basó en el ofrecimiento de su propio ejemplo y compromiso de observar una conducta “íntegra, honesta y transparente” como garantía de sus funciones. En los últimos días, diversos sectores políticos habían creado la expectativa de que el rey haría una pronunciamiento más explícito sobre la situación de su padre y las informaciones sobre sus presuntas irregularidades, pero Felipe optó por reiterar su compromiso de integridad como garantía del correcto funcionamiento de la Corona.