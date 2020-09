José Ayala dio positivo al Covid

El conductor de radio y tevé José Ayala anunció a través de un video que dio positivo al Covid-19. “Hoy, día de mi cumpleaños, 8 de setiembre, les quiero decir que me llegaron los resultados y sí, positivo, positivo al Covid, no queda de otra que seguir batallando, seguir luchando”, refirió al inicio de la filmación. Ayala enfatizó que cumplió con el distanciamiento social, no asistió a festejos y solo fue a trabajar, y resaltó que piensa que su punto débil pudo ser no cambiar el tapabocas muy frecuentemente. “No estuve en aglomeraciones, no me fui a fiestas, no me fui a farrear por ahí. Me fui a laburar y del laburo venía a casa, pero por lo visto, mi error habrá sido, que el tapabocas no me cambiaba tan de seguido, eso es muy importante”, dijo. Sobre su estado comentó estar estable. “Yo tengo un poco de tos, pero gracias a Dios nada, ahora mantenerme aislado”, refirió.