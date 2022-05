Brasil cambia ministro, pero sigue postura de reducir tarifa de Itaipú

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó esta semana a Bento Albuquerque del Ministerio de Minas y Energía del país vecino. El ex ministro era el mayor defensor de la reducción de la tarifa de la Itaipú Binacional (IB), y si bien fue sustituido (por diferencias con el mandatario brasileño), expertos sostienen que la política del gigante sudamericano en la hidroeléctrica no tendrá variaciones.

Desde las instituciones paraguayas no hubo reacciones sobre el cambio, aunque fuentes energéticas afirman que es una buena noticia para Paraguay. Sin embargo, aclararon que no pueden tener un aire triunfalista. En efecto, desde Itaipú indicaron que siguen conversando y que aún no se llega a un acuerdo en relación a la tarifa. También Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), expresó que todavía no existe un acuerdo, pero agregó que están en “constante conversación al respecto”.