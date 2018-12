Boca cumple antes de la final

En Avellaneda, los xeneizes derrotaron con lo justo a Independiente 1-0, con el tanto de Edwin Cardona.

En otros resultados, Argentinos Juniors, con el delantero compatriota Raúl Bobadilla, en cancha hasta el minuto 85, venció 1-0 a Banfield, que tuvo en sus filas al defensor Danilo Ortiz, que jugó hasta los 82 minutos.

En Mar del Plata, Aldosivi igualó sobre el final 2-2 con San Lorenzo. Hoy cierran, Tigre vs. Godoy Cruz a las 17.10, Vélez vs. Central y San Martín SJ vs. Unión, a las 19.20, Talleres vs. Racing y Huracán vs. Def. y Justicia, a las 21.30.