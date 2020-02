Asistente denuncia amenaza de despido

Fernández, en contacto con Última Hora, dijo que hoy se constituyeron hasta la fiscalía de Villarrica los integrantes del Sindicato de la Fiscalía General para reunirse con funcionarios de la Adjunta, donde supuestamente le reclamaron porque había hecho pública su denuncia.

Además, dijo que la amenazaron que si no dejaba de publicar los detalles de su denuncia, se iban a encargar de hacer un seguimiento para que la destituyan de su puesto.

La funcionaria señaló que Odilón Turo fue quien le dijo que él tiene como mil carpetas de pedidos y que hay muchos que están esperando su lugar.

“Quiere que me calle. Me dijo que hay muchos problemas y que la Fiscalía está perdiendo credibilidad”, señaló la mujer.

La funcionaria contó que al final le culparon por estar manchando la imagen de la institución, por haber denunciado el supuesto acoso laboral y sexual ante los medios de prensa.

“Decidí hacer pública mi denuncia porque me sentí acorralada cuando llegué a la Fiscalía General, donde me sacaron mi celular para ingresar a la oficina. Tenía miedo de que me borraran todas las evidencias que tengo”, señaló Fernández.

A su vez, dijo que dos de las asistentes del fiscal Adjunto, reclamaron que cuando la llaman supuestamente Fernández no es cordial, por lo que señaló que es porque la llaman fuera del horario laboral y que es para ir junto al fiscal adjunto. R.G.