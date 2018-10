Asesinan a mujer de un tiro y dejan cuerpo cerca de arroyo

La mujer vivía en el barrio Santa Ana, en el Bañado Sur. Su madre, Mirta Lugo, relató que a la seis de la mañana de ayer alguien mensajeó a su hijo comunicándole el homicidio de Ruth. “Llegó un mensaje diciendo ‘a tu hermana le mataron’. No quisieron dar datos las personas que nos informaron. No sabemos quién fue el que nos avisó, ya entregamos el número a la Fiscalía”, contó la mujer.

Lugo señaló que no conoce su nombre, pero sabe que su hija mantenía una relación con un joven muchacho, quien aún no apareció. “Mi hija no estaba desaparecida. Va y viene de mi casa, tiene su casa aparte y duerme ahí. Tengo dos hijos de ella que son chiquitos (8 y 6 años) y siempre ella viene a verles”, mencionó la madre.

Queja. Familiares de la víctima se quejaron de que la Fiscalía tardó varias horas en llegar al lugar del hallazgo y levantar el cuerpo.

Por su parte, la fiscala del caso, Claudia Torres, señaló que la autopsia reveló que Ruth Jara recibió un proyectil de arma de fuego presumiblemente calibre 22 a la altura del corazón, que atravesó el tórax. Tenía un orificio de entrada, no de salida, superficial, a la altura de la sien. “La víctima no tiene rastros de violencia (sexual). Se tomaron muestras de las regiones genitales y se extrajo semen, lo cual es un indicio de que tuvo relaciones sexuales, pero no fue violentada. Luego del examen histológico final vamos a tener la certeza de si el coito fue pos o ante mortem”, indicó Torres y agregó que hasta ahora no hay sospechosos.