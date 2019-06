Artistas condenan atropello a la libertad de expresión

La puesta, dirigida y protagonizada por Anuncio Galeano, que en un principio debió representarse en mayo pasado, fue interrumpida por un grupo de personas que ingresó a la sala “exclusivamente para incidentar al unipersonal sin ningún otro fin”, según la producción. Los encargados de la puesta indicaron que el grupo que no estaba de acuerdo con la puesta, por considerarla una ofensa al Mariscal López, utilizaron bombas de olor, papel higiénico “del mismo baño de la Alianza Francesa”, gritos y amenazas para llegar a detener el unipersonal.

Los detractores, entre ellos el profesor José Ocampos, manifestaron que la obra es un insulto a la figura de Francisco Solano López. “Si defender la figura del Mariscal López es ser fascista, lo volvería a hacer 100 veces. No podemos permitir que se insulten a nuestros héroes. Y si nos denuncian, lo tomamos como una condecoración”, afirmó.

Indignación. El actor y director José Luis Ardissone presenció los vandálicos actos y mostró su preocupación e indignación. “Los Nacionalistas fueron sacados de la sala por parte del público y la guardia del local. Triste rememoración de otros años en los que la censura se ensañó con el teatro, la literatura y otras formas de arte”, expresó en redes sociales.

Por su parte, el actor Manu Portillo manifestó: “Lo sucedido con el compañero Anuncio Galeano es un atropello a la libertad de expresión. Este grupo denominado Nacionalistas me parece trogloditas. Son personas nefastas, faltos de respeto y con un pensamiento que no resiste la inteligencia. Ronda el fascismo. Acallar la diversidad y el arte no debemos permitir”.

Censura. El Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) también hizo público su repudio por lo sucedido, e instó a la comunidad artística en general a acompañar la iniciativa “en defensa de la libertad artística y de expresión. “¡No a la censura! ¡Viva el teatro”, expresaron los integrantes del gremio de teatro.

Aterrador. “Estoy contento con la solidaridad de la gente, porque a raíz de toda la polémica fue a apoyar la obra. Lo que me pone triste es que se tuvo que recurrir a la fuerza pública para que custodien, porque quienes amedrentaron dijeron que volverían con más gente. Me pone muy triste, porque es la primera vez que ocurre en Paraguay. Que una obra tenga que hacerse con custodia policial es aterrador”, expresó por su parte Anuncio Galeano.