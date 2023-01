Apuntan al próximo fiscal como encargado de trazar plata de Cartes

Referentes de varios sectores se refirieron ayer a las consecuencias posibles de la sanción financiera del Gobierno de Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez, durante el programa Políticamente Yncorrecto, de Telefuturo.

El economista Amílcar Ferreira indicó que cualquier operación será complicada para el empresario, ya que ningún banco estará dispuesto a abrirle cuentas. Sobre las empresas sancionadas, señaló que las tres que están en Estados Unidos no tendrán mayores problemas porque no tienen grandes activos, pero significará el cierre de las cuentas porque ya no podrán operar.