APF habilita ayuda de G. 300.000.000 a clubes

En charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM; Luis Kanonnikoff, secretario general de la casa matriz del fútbol local, aclaró que cada club recibirá un total de G. 300.000.000, para uso exclusivo de pago de salarios.

“Los clubes tiene un plazo de 72 horas para mandarlos la lista de jugadores que van a cobrar, en caso que los jugadores no tengan cuenta bancaria, la APF le creará una”, apuntó Kanonnikoff.

Además, se aclaró que los clubes deberán autorizar y especificar el monto y meses a los cuales se le está pagando a los jugadores, y que cada jugador luego deberá presentar factura legal para aclarar el monto depositado en cada cuenta bancaria. Ya que será la APF quien le pagará directamente a los jugadores.

“Todos estos pasos se hacen ya que la rendición final de cuentas se harán directamente a la Conmebol que dan los fondos. Esto es un oxígeno para los clubes”, aseveró el secretario.

Esta es una primera entrega de fondos extras destinados única y exclusivamente a pago de salarios, en la segunda entrega ingresarán los clubes de la Intermedia y el Ascenso, clubes a los cuales, la APF ya les adelantó dinero correspondiente a las cuotas que deben cobrar mensualmente por los derechos de televisación.

Recordemos que tanto la Intermedia, la Primera B y Primera C, aún no pudieron iniciar sus competencias por la cuarentena a nivel nacional, la Intermedia debía iniciar el último fin de semana de marzo; mientras que la B y la C, en abril.

Compromiso. Algo que reiteró Kanonnikoff, en la charla con el Fenómeno de la Siesta, es que la APF tiene el firme compromiso de salvaguardar la salud de los jugadores y de todo el entorno el fútbol.

“Hemos precautelado siempre la salud de todos, es por eso que los torneos de la APF están suspendidos y seguiremos así hasta que la autoridad de salud nos habilite volver a la actividad”, sostuvo.

Mientras los doctores de la APF, clubes y el Ministerio de Salud trabajan para crear un protocolo para volver a las canchas en la fase 2.