ANNP corrobora descontrol dentro de la franja de Itaipú

INFORME. El asesor jurídico de la ANNP, Derlis Paredes, manifestó que el informe preliminar indica que se detectó una serie de irregularidades en la zona, sobre todo en el denominado Puerto Yaguareté o Itaipú Porã.

“Son como ochenta camiones por día que embarcan ahí, además es una zona de nadie, ahí no hay policía nacional, no hay aduana, ningún control, ninguna institución pública está ahí, no hay ninguna presencia”, detalló sobre el puerto Itaipú Porã.

Según detalles brindados, el proyecto de la ANNP es modernizar el único de los puertos que cuenta con una oficina, que es la ubicada en el lugar denominado Puerto Indio, donde también funciona otro puerto denominado Los Alemanes, que tampoco cuenta con ningún control.

“A la conclusión que estamos llegando, y esa decisión ya la va a tomar el presidente, es cerrar el puerto Itaipú Porã, porque es una zona de reserva natural, y están operando a lo grande allí, se ve en las fotos que publicó ÚH. Entonces la idea sería concentrar todo en Puerto Indio, que sea el único puerto habilitado, y los otros cerrar, pero hay también puertos clandestinos, como vos nos dijiste, ese puerto llamado Los Alemanes, que está cerca de Puerto Indio, pero como es predio de Itaipú, vamos a pedirle que cierren, y busquen las medidas para que ya no se opere, porque también es peligroso”, manifestó.

El proyecto de la ANNP ya fue presentado a la Itaipú y cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde la idea es poner básculas, cacetas modernas y asfaltar el camino.

En dicha zona, la Aduana realiza el despacho en territorio brasileño, en el Puerto de Santa Helena.

PUERTOS DE ERA LIBERAL. En la reunión de los directivos de la ANNP con el equipo de ÚH, se abordó el caso de dos puertos cedidos por la Itaipú a la ANNP durante el gobierno liberal de Federico Franco.

Los directivos desconocían la existencia de estos puertos, por lo que pidieron informes a la Itaipú Binacional, y analizarán acciones al respecto. Por ahora, la ANNP ya tomó las primeras medidas respecto a los demás puertos.



los narcosojales de itaipú (CIX)