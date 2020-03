Ámbito Mundial

Sudáfrica

Penas de cárcel por difundir datos falsos

Cualquier persona que difunda noticias falsas sobre el coronavirus en Sudáfrica será condenada hasta seis meses de cárcel, según una nueva ley promulgada en el país.

Sudáfrica cuenta con 150 casos confirmados de coronavirus. El país, el más afectado del Africa subsahariana, registró un aumento de cerca de un tercio en el número de personas infectadas en las últimas horas. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró el estado de emergencia nacional, cerró los centros escolares por tres semanas y prohibió la entrada de ciudadanos de países afectados por el Covid-19.Asimismo, en el Diario Oficial se publicaron una serie de leyes para tratar de frenar la propagación de la pandemia. AFP



ONU

Millones de alumnos sin almuerzo escolar

Más de 300 millones de menores del mundo se vieron privados del comedor escolar por la pandemia del coronavirus, en particular en África donde, a menudo, la escuela ofrece la única comida del día, alertó ayer la ONU. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), una agencia de la ONU, más de 860 millones de menores, entre ellos unos 320 millones de escolares, están afectados por el cierre de centros en los países donde llegó la pandemia. El PMA estima que cerca de la mitad de los 18 millones de menores a los que se les garantizaba un almuerzo diario no lo tendrán. “Se puede enseñar a distancia, pero no alimentar a distancia. Hay que hallar soluciones”, dice Carmen Burbano, del PMA. AFP



OMS

Piden a jóvenes que no se fíen del virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un mensaje de advertencia a los jóvenes, al señalar que el coronavirus también puede ser peligroso para ellos.

“No son invencibles, este virus puede llevarles al hospital o incluso matarles“, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dirigiéndose a las generaciones más jóvenes, ante la impresión de que muchos piensan que el virus sólo afecta a ancianos. “Una de las cosas que aprendimos es que aunque los mayores son los más golpeados por la enfermedad, los jóvenes no están exentos y hay una significativa parte de las personas con menos de 50 años que requieren ser hospitalizadas”, advirtió el médico etíope. EFE