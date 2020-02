Ámbito Mundial

Londres

Tres heridos en un ataque terrorista

Un ataque con cuchillo “de naturaleza islamista” en una calle comercial en el sur de Londres dejó ayer tres heridos, incluido uno grave, según la policía que mató a tiros al atacante que llevaba lo que sería un cinturón de explosivos, pero resultó ser falso. Dos de los heridos fueron apuñalados por el agresor, abatido por la policía. El tercer herido es como consecuencia de la proyección de cristales por los disparos de la policía. El autor del ataque llevaba “un dispositivo fijado a su cuerpo”, señaló la policía metropolitana y agregó que “rápidamente se estableció que era falso”. “El incidente fue declarado de naturaleza terrorista y creemos que es de naturaleza islamista”, sostuvo la fuente policial en un comunicado. AFP



Empresas

El 5G de Huawei no debe llegar a Suiza

Representantes de EEUU contactaron con la Cancillería suiza para que el país centroeuropeo no acepte que la firma china Huawei desarrolle redes de telecomunicaciones 5G, informó ayer el diario SonntagsZeitung. EEUU, que en el 2019 tuvo una puja comercial con la multinacional china, acusa a esta de usar su tecnología para ofrecer servicios de espionaje a Pekín, por lo que ya pidió a Reino Unido que no colabore con la firma en el desarrollo de redes 5G y también lanzó una petición similar a Alemania. Según el rotativo, Suiza no cederá a la presión de EEUU, al considerar el caso de Huawei como una extensión más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, y que no es un riesgo para su seguridad interna. EFE



Argentina

Semana clave para el futuro de la deuda

Esta semana será clave para el futuro de la deuda pública de Argentina, con la definición de la situación de la provincia de Buenos Aires, al borde de un cese de pagos, y reuniones cruciales del presidente argentino, Alberto Fernández, con líderes europeos cuyo apoyo busca de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La provincia de Buenos Aires extendió el plazo hasta este lunes para que tenedores de un bono en dólares den su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por 250 millones de dólares. El Ejecutivo bonaerense necesita el visto bueno de los tenedores de bonos que representen el 75% del capital en circulación del BP21 para postergar hasta el 1 de mayo el vencimiento. EFE