Alevosa presión de presidente del JEM a fiscala que investiga a Ulises

“Fuerza querido Ulises, el cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro, espero que pronto puedas recuperar tu libertad, deseo que tengas fuerza y fe , para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo”, es el mensaje que publicó Bacchetta en su cuenta de Twitter.

El tweet de Bacchetta despertó la indignación de los diferentes gremios, tanto de jueces, como abogados y fiscales, así como la propia fiscala del caso Lorena Ledesma, ya que consideran que es una clara muestra de influencia política al interior de la Justicia y un mensaje de amenaza contra las personas que procesen a políticos, nada más y nada menos que de parte del titular del órgano que se encarga de juzgarlos cuando tienen denuncias.

Reacción. Ante la ola de críticas por haber defendido a Quintana y tildado de injusto al proceso en su contra en la Fiscalía, siendo él titular del órgano que debe juzgar a jueces y fiscales, Bacchetta trató de disimular, y en nota con Radio Monumental dijo que no habrá injerencias y que los fiscales pueden estar “tranquilos”.

Sin embargo, no se abstuvo de seguir criticando el proceso que lleva adelante el Ministerio Público en el caso, y en su cuenta de Twitter dijo que se lo mal interpretó y que se abstendría de entender en las causas contra la fiscala Lorena Ledesma.

“Yo quiero tranquilizarle a la fiscala porque yo no voy a entender en ninguna de las causas que tengan que ver con Ulises Quintana, porque esta es una cuestión que yo no lo dije como presidente del Jurado, yo ya lo había dicho hace mucho tiempo. Porque cuando a una persona se le detiene e inmediatamente se le acusa de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, complicidad en el narcotráfico y lo que se tiene realmente demostrado es presumiblemente un llamado, habilitado judicialmente... Creo que amerita una investigación preliminar”, dijo Bacchetta a Radio Monumental 1080 AM.

Cargo. Respecto a la envergadura del cargo que tiene como presidente del JEM y lo desafortunado de su tweet, Bacchetta no quiso reconocer que cometió un error y se limitó a decir que no va a tener injerencia en la denuncia contra la fiscala Ledesma cuando se trate en el órgano que él preside.

“Para eso somos ocho los que tenemos que entender. Esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y me creo en la libertad de decirlo porque no conozco de una investigación preliminar para llegar a todas estas conclusiones... Se pueden sentir tranquilos los fiscales pero yo disiento de la investigación, eso lo digo sinceramente”, manifestó el senador y minimizó el hecho de tener influencia al interior del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.