Alertan que protocolo de ingreso al país es insuficiente ante nuevas variantes

Para el infectólogo Tomás Mateo Balmelli, el control debe ser modificado. “El protocolo debería cambiar, habría que hacerse un PCR antes de subirse al avión, otro al llegar e irse a cuarentena. Y a los 10 días otro PCR”, sentenció el profesional que agregó que los actuales requerimientos son insuficientes.

Indicó que lo importante es evitar importar más variantes del virus y que estemos seguros de que todo aquel que entre no sea portador de una variable diferente.

Por su parte, el Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, puntualiza que se deben considerar otras medidas y volver a albergues. “Si realmente acá queremos contener esta cepa, debemos extender el periodo de presentación del hisopado y que la persona haga un aislamiento domiciliario o en un hotel salud”, señaló. Además puntualizó que hay que seguir el proceso de los viajantes porque los síntomas pueden darse en los próximos días y al respecto es el aislamiento el que debe respetarse al llegar al territorio nacional.

REQUISITOS VIGENTES

Desde diciembre del 2020 se manejan los mismos requerimientos para el retorno de nacionales y extranjeros al país, los mismos que se van a repetir al arribo de los viajeros de Semana Santa. Las personas deben completar una ficha de declaración de Salud del Viajero dentro de las 24 horas previas al ingreso al país, disponible en la página de Dinavisa. En el caso de los mayores de 10 años cumplidos, deben presentar un test con resultado negativo, realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del viaje. No se aceptarán pruebas por antígenos o anticuerpos.

Las personas que hayan presentado la enfermedad desde los 14 y hasta los 90 días previos del ingreso al país deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales y no será necesaria la presentación de nuevo test negativo. Dentro de las medidas sanitarias se contempla como excepción, que quien no haya realizado test previo a su reingreso, deberá realizar un test dentro de las primeras 24 horas de su arribo al país y guardar aislamiento hasta obtener el resultado. Los resultados positivos deberán completar el aislamiento durante 10 días en su domicilio, albergue, hotel o donde fije residencia. Las personas con resultado negativo no necesitarán continuar su aislamiento.

En este caso, los que incumplan tendrán una multa equivalente a 100 jornales. Para el proceso la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública deberán realizar un cruzamiento de datos y notificar al Ministerio Público.

CIERRE DE FRONTERAS

Desde la Sociedad Paraguaya de Infectología enfatizan que la variante brasileña es una preocupación para el mundo entero porque es más transmisible, más letal y puede producir reinfecciones en hasta el 25-60% de los casos, según la experiencia en Manaos, Brasil. Por eso, la asociación solicitó al Ministerio de Salud el cierre de las fronteras con Brasil. Atendiendo que el país vecino es el epicentro de la pandemia, y que concentra el 25% de todas las muertes por Covid-19 en el mundo y tiene alta capacidad de originar nuevas variantes con resistencia a la inmunidad natural o vacunas.



El protocolo debería cambiar, habría que hacerse un PCR antes de subirse al avión, otro al llegar e irse a cuarentena. Y a los 10 días, otro PCR. Tomás Mateo Balmelli, infectólogo.