Alegre pide a opositores ser guardianes de la concertación

“Vamos a competir ante la ciudadanía de una forma transparente, clara y el objetivo debe ser llegar con una sola chapa que represente a todos y que nosotros vamos a resolver, eso a través de la concertación”, refirió.

Mencionó que más que nunca la oposición debe ser celosa de la construcción que están realizando para la unidad. Esto en referencia a los aspectos legales de la concertación que una vez que llegue el período de impugnaciones, los colorados podrían activar. “Seguramente van a querer poner palos a la rueda, obstáculos para que no nos unamos (en referencia a los colorados)”, señaló.

Para Alegre, la pieza clave de la oposición es la unidad y el descrédito ciudadano al partido de gobierno y su cúpula, por lo que exhortó a los presentes en su acto a ser guardianes de todo este proceso electoral.

“En primer lugar debemos ser guardianes de lo que hemos logrado hasta aquí. Hemos avanzado mucho pero no hemos llegado todavía a la meta. Tenemos que este año consolidar y ganar el 2023. Esas son las condiciones”, resaltó.

Candidatos. En la oposición existe una variedad de posiciones y además de candidaturas, a diferencia de 2018 cuando el PLRA y el Frente Guasu pusieron la chapa.

Además de Alegre, se suman el vicepresidente del partido y gobernador del Departamento de Cordillera, Hugo Fleitas y el ex intendente de la capital Martín Burt. Tampoco se descarta la figura del ex senador, Carlos Mateo Balmelli. No obstante, el consenso interno es una tarea pendiente además de las múltiples falencias financieras del sector, que de algún modo ha ido mermando con la nueva administración. La izquierda plantea a los senadores Sixto Pereira, Jorge Querey y Esperanza Martínez como precandidatos.

Los demás partidos también buscan entrar a disputar la chapa opositora. A la extensa lista se suman los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional; Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ) y Carlos Rejala, del Partido Hagamos.