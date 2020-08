Afirman que la inscripción de Concordia debe ser rechazada

Alegó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está violando el artículo 237 de la Constitución Nacional.

“Es una situación bastante complicada donde el presidente de la República en ejercicio inscribe un movimiento liderando al mismo dicho sector”, expresó.

Se refirió también a Horacio Cartes, quien como ex presidente también incursiona en el movimiento como líder del mismo.

“Él y Nicanor Duarte Frutos son los únicos que pretenden seguir haciendo política”, señaló y acotó que el espíritu de la Constitución Nacional es la rotación de autoridades

“Ellos no están habilitados éticamente y tal vez jurídicamente también a pesar de que taxativamente no está redactada la norma pero el espíritu está”, dijo refiriéndose a la actividad partidaria que realizan tanto Marito como Cartes. Mencionó que “es por eso que todos los ex presidentes están callados y fuera de escena”.

El constitucionalista recordó que el artículo 189 de la Carta Magna es imperativo cuando dice que los ex presidentes de la República serán senadores vitalicios.

Citó también como otra irregularidad, el hecho de que la esposa del senador Silvio Ovelar, Iris Magnolia Mendoza, cumpla con el rol de apoderada del movimiento interno, siendo la misma, directora jurídica de Itaipú.

Asimismo, citó que el otro apoderado de Concordia, Eduardo González, “es juez y parte” ya que el mismo es apoderado general de la ANR. Comparó este caso con el hecho de que un director jurídico sea apoderado de un partido político.

“Así como está el movimiento Concordia, debería ser rechazado de plano”, concluyó el abogado.

Dijo que ve sorprendido como nadie reacciona ante esta situación. “Veo sorprendido que la gente no reacciona. Estamos muy callados”, indicó.

El artículo 237 de la Constitución Nacional señala que el presidente de la República y el Vicepresidente deben dedicarse en exclusividad a sus funciones.

El movimiento Concordia Colorada fue ideado en el marco de la Operación Cicatriz entre Colorado Añetete y Honor Colorado. Fue oficialmente inscripto el jueves en el Tribunal Electoral de la ANR para las elecciones municipales del próximo año.

El documento presentado lleva las firmas del ex presidente Cartes y del actual mandatario Mario Abdo Benítez. En el mismo solicitan la inscripción de Concordia Colorada para que pueda participar en el control del proceso electoral.

Por separado, también fueron inscriptos Colorado Añetete y Honor Colorado por sus apoderados.