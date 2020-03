Adebayor no llegó a Togo, quedó varado en Benin

Emmanuel Adebayor no pudo llegar a su natal Togo y fue demorado en Benin, África, donde deberá realizar la cuarentena preventiva debido al brote coronavirus Covid-19 en Paraguay, en el continente y en el mundo.

Recordemos que África es uno de los continentes menos afectados hasta el momento por la pandemia mundial.

El delantero de Olimpia al igual que las 84 personas que iban en su vuelo quedarán en un hotel cumpliendo con la cuarentena obligatoria en la ciudad de Cotonú, la mayor de Benin.

Según confirmaron autoridades de ese país africano, Adebayor recién podrá seguir viaje a Togo en caso de superar la cuarentena sin síntomas del Covid-19.

El delantero de igual forma prestó declaraciones a la prensa, donde dijo que "trataré de llamarlos cada hora" por su situación a toda la familia y con respecto a su aislamiento, dijo que “mi cuarentena en Lomé (Togo), como en Benin, me siento como en casa, no me molesta en absoluto”.

COMUNICADO DE OLIMPIA. El club Olimpia, enterado de la situación de su delantero emitió un comunicado ayer explicando que el jugador tomó la decisión de regresar junto a su familia en su país. “Le hemos informado los riesgos que conlleva, pero él decidió pasar este tiempo con su familia”. Además informaron que todo el plantel está con licencia.