Activa jornada para paraguayos en Brasil

A las 10:00, Palmeiras de Gustavo Gómez visitará al Red Bull Bragantino, equipo recientemente ascendido. Mientras que a las 19:30, Atlético Mineiro de Junior Alonso jugará de visita ante Coritiba. Los demás compromisos marcados para hoy son los siguientes: Internacional vs. Bahía y Sao Paulo vs. Fluminense a las 15:00. A las 17:00 jugarán Vasco da Gama vs. Atlético Paranaense, a las 18:00 Atlético Goianiense vs. Gremio y para las 19:30 Recife vs. Goiás.

Las principales posiciones en Brasil están de la siguiente manera: Internacional 16 puntos, Mineiro y Flamengo 12, Vasco da Gama y Fluminense con 11 unidades.