Acción de abogados puede servir de base a millón de contribuyentes

Manuel Riera, socio del estudio jurídico y también presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), explicó que la acción está dirigida específicamente contra los apartados normativos que señalan que el contribuyente solo puede deducir el IVA crédito al adquirir bienes o servicios relacionados a la profesión o al servicio prestado.

Puntualmente, el documento cita el ítem 1 del artículo 89 de la Ley 6380/2019, y contra los artículos 3 y 19 del Decreto 3107/2019, por violar los artículos 179 y 181 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el artículo 3 del decreto dice que se faculta a la administración tributaria a “emitir las reglamentaciones necesarias para la aplicación, administración, percepción y control del impuesto”.

Por otra parte, el artículo 19 de la normativa indica que la persona que no esté en situación de dependencia podrá deducir el IVA crédito cuando se adquieran bienes o servicios por salud personal, capacitación o especialización relacionada al servicio personal o profesional que se presta, servicios de suministro de agua, electricidad, entre otros.

“Entró en un nivel absurdo el decreto, con un montón de cosas que no tienen sentido… Si te vas al supermercado, por ejemplo, no estás trabajando, pero seguramente vas a comprar comida para trabajar al día siguiente. Divide en porciones, cuando no se puede dividir a las personas”, manifestó Riera al respecto.

Los letrados pidieron como medida preventiva suspender los efectos de ambas normativas (ley y decreto), teniendo en cuenta que se encuentran vigentes, explicó Riera. Asimismo, indicó que los argumentos presentados por los abogados pueden extenderse a otros casos, con un alcance estimado de más de un millón de contribuyentes.

“En el fondo estamos discutiendo contra el exceso del Estado, contra el cada vez más avasallante paso del Estado que asfixia el sector privado que trabaja en blanco”, expresó el citado abogado.

Si esto la gente utiliza como argumento, hablamos de un posible alcance de más de un millón de contribuyentes. Manuel Riera, abogado.

Vamos a tener que ir a la Corte a defender nuestra postura técnica y esperemos que se juzgue de una manera justa. Óscar Orué, viceministro de SET.