Abuela y donante hacen exitoso trasplante a niño

‘‘Jubilada, de escasos recursos, es una abuela muy comprometida. Dentro de todas sus limitaciones, con problemas de salud también, ha cumplido estrictamente y lo ha traído al niño’’, indicó.

El paciente fue diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica terminal secundaria, inició hace más de dos años la diálisis peritoneal, pero el tratamiento era complicado. Los especialistas entrenaron a la tutora, pero fue muy difícil para ella, por lo que el tratamiento fracasó. Ellos viven en San Ignacio, en el Departamento de Misiones, a más de 200 kilómetros de Asunción. El hecho de realizar el procedimiento en la casa le facilitaba mucho al niño y su abuela, como evitar el desarraigo y sobre todo los riesgos que una señora mayor lo tenga que acompañar hasta el Hospital de Clínicas.

‘‘Como no funcionó, le tuvimos que pasar a hemodiálisis y este tratamiento implica asistir a nuestro servicio tres veces a la semana, y conectarse a una máquina durante cuatro horas durante el procedimiento. Ellos se desarraigaron, tuvieron que venir a vivir a Asunción”, recordó.

Finalmente el fin de semana pasado surgió un donante fallecido compatible con el paciente. Sobre este caso, la especialista explicó, que para los niños hay opción como la donación con donantes vivos relacionados (familiares), sin embargo, es más difícil conseguir porque tiene que ser mayor de edad (hermanos o hermanas) y los padres tienen que ser menores de 35 años, este niñito no tenía la posibilidad de conseguir un donante vivo relacionado.

‘‘Apareció esta donación que agradecemos, felicitamos profundamente a la familia que aceptó donar los órganos de esta niñita en el contexto de todo el dolor que han tenido y siguen teniendo, y eso permite justamente porque es muy difícil y complicado conseguir un donante fallecido para este niño por su grupo sanguíneo A+ que es muy poco frecuente en la población en general, entonces su donante tenía que ser del mismo grupo sanguíneo A+ y se dio”, detalló la Prof. Florentín.

El paciente evoluciona favorablemente, la abuela comentó que lo primero que le preguntó ¿Por qué no me trajiste el cocido mami? La Dra. dijo que su paciente está sonriente, está feliz, no siente dolores, está contentísimo”.

La tutora agradeció a los médicos de Clínicas por su atención. ‘‘Toda la vida voy a decir gracias acá a todos. Desde que pise acá, para mí fue mi segunda casa, todos son mis hermanos, una familia más que vine a encontrar y el dice lo mismo’’, manifestó la tutora.



‘‘Las mujeres tienen una capacidad de gestión y de pensamiento totalmente diferente a la nuestra y también, yo diría, superior a la nuestra, de otra manera. Lo vemos también en el Vaticano: Donde ponemos mujeres, inmediatamente la cosa cambia, sigue adelante. Lo vemos en la vida cotidiana, muchas veces lo vi cuando pasaba en el autobús, haciendo cola para visitar a sus hijos en la cárcel y las mujeres allí: la mujer que nunca deja a su hijo, ¡nunca!’’.

Papa Francisco





EN LA snd



Invitan a sumarse a clases deportivas

La Secretaría Nacional de Deportes (SND) abre las inscripciones para las Escuelas Deportivas para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.

Las clases se desarrollarán en el Complejo SND, el Parque Olímpico Paraguayo y el Centro Acuático Nacional. Las disciplinas habilitadas son ajedrez, atletismo, fútbol, hándbol, karate, patinaje, tenis de campo, vóley de pista, vóley de playa, gimnasia artística, judo y lucha olímpica, boxeo y básquet. Las inscripciones se realizan en forma presencial en la recepción del Hotel Deportista Róga, en el Complejo SND, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 19:00. Requisito; fotocopia de cédula del alumno, de la madre y certificado médico.