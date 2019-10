Abdista concuerda con análisis de McClenny

“Como senadores hemos estado a la altura de lo que la gente quería, en el sentido de Dionisio Amarilla, Víctor Bogado, el contralor Enrique García y el caso de (Óscar) González Daher”, refirió.

“Se ha dado una muestra más que clara que acá no hay impunidad, y que los senadores no vamos a acompañar situaciones que no corresponden”, aseguró.

“Creo que el Senado queda bien parado y respetamos lo que la gente quiere. Permanentemente estamos haciendo denuncias concretas de corrupción de funcionarios”, manifestó el abdista.

Consideró lamentable la actitud de los diputados que salvaron a tres de los suyos, por más que la Constitución Nacional no sea clara. “Lo importante es que cuando hay una solicitud de investigación por cuestiones de corrupción, creo que el pleno tiene que dar la posibilidad y quitar el fuero”, sentenció.

“Mostramos con votos y en decisiones realmente que estamos con la justicia y que cualquiera, sea senador o el que sea, tiene que ser investigado y procesado”, dijo.

Alegó que los senadores interpretaron bien el mensaje de la gente. “En Diputados tiene que haber una postura clara, cuando hay investigaciones, que quiten el fuero para que sean investigados”, insistió el senador. Refirió que los acusados tienen que demostrar su inocencia ante la justicia.