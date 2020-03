A los 81 años Kenny Rogers murió rodeado de su familia

La estrella estadounidense de la música country Kenny Rogers, con una exitosa carrera musical que se extendió durante seis décadas e incluyó hits como The Gambler y Coward of the county, falleció el viernes por la noche a los 81 años, anunció su familia ayer sábado. “Rogers se fue en paz, en casa. Murió de causas naturales, rodeado por sus seres queridos”, declararon en un comunicado difundido a la prensa.

La familia indicó que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación “con la situación de emergencia nacional provocada por el Covid-19”, la pandemia que azota al mundo.

EXITOSA CARRERA. Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música de Estados Unidos y "sus canciones le granjearon el cariño de los amantes de la música y tocaron la vida de millones de personas en todo el mundo”, dijo su representante Keith, hagan en el comunicado.

El cantante, mundialmente conocido también por éxitos como Lucille o Islands in the Stream, ganó tres veces un Grammy y vendió decenas de millones de discos en todo el mundo. “Nunca me consideré un gran cantante, pero sí tengo cierta manera de contar historias”, dijo al Irish Examiner in 2013. “He tenido mucha suerte en encontrar muchos grandes temas que han tenido el poder de permanencia y han permanecido en los corazones”, agregó.

“Hago dos tipos de canciones”, dijo a NPR en 2015. “Están la canciones que cuentan una historia y tienen un significado social, o las baladas que dicen lo que cada hombre querría decir y lo que cada mujer querría escuchar”.

El álbum The Gambler (El apostador), editado en 1978, fue un enorme hit internacional con varios discos de platino y pasó a ser su tema más emblemático.

Rogers protagonizó el filme The Gambler, basado en su canción, y le gustaba bromear diciendo que no era un buen apostador.

“Aprendí hace mucho tiempo que no puedo ganar suficiente dinero como para excitarme, pero puedo perder lo suficiente como para deprimirme”, dijo a NPR en 2015. “Por eso no juego”.

SU DESPEDIDA. Ofreció en su último concierto en Nashville en octubre de 2017, donde compartió escenario con su amiga cantante y colaboradora de toda la vida Dolly Parton para una última presentación de “Islands in the Stream”.

En abril de 2018 anuló las últimas fechas de su gira de despedida debido a problemas de salud. “No quería demorar mi retiro una eternidad”, dijo Rogers.

“Disfruté muchísimo esta oportunidad de decir adiós a mis fans a lo largo de los últimos dos años”, indicó, agregando que “nunca podría agradecerles apropiadamente por el aliento y apoyo que me dieron a lo largo de mi carrera”.

Nacido en Houston, Texas, en 1938, hijo de un carpintero y una enfermera, Rogers comenzó su carrera a fines de los años 50 y pronto entró a los mundos del rockabilly, el jazz y otros géneros que luego llevó al estilo country. Rápidamente se convirtió en una estrella: Sus éxitos lideraron en 24 ocasiones la lista de los más escuchados y ganó seis Country Music Awards. AFP