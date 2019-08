El ministro Juan Ernesto Villamayor sostuvo que, para cumplir su misión constitucional de proporcionar seguridad, la Policía Nacional debe contar con sesenta mil hombres, y que hoy no los tiene. De su declaración se infiere: a) Incapacidad estructural del Estado (entraña un problema crónico); b) El ministro desconoce aspectos técnicos de la cartera (entraña un problema ético); y c) Como consecuencia de lo anterior no tiene una adecuada respuesta estratégica (falta de expertise).