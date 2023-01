12 equipos van por un sueño

Como en temporadas anteriores, el modo de disputa es el mismo bajo el sistema de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, uno como local y otro como visitante en dos rondas de once jornadas cada una.

Será campeón el equipo que acumula la mayor cantidad de puntos al término de las 22 fechas.

En cuanto a los superclásicos, los mismos se disputarán en las fecha 6 y 17 respectivamente.

Tanto Olimpia, campeón vigente, y Cerro Porteño debutarán de local en la primera fecha. El Franjeado vs. Sportivo Luqueño y el Ciclón vs. Ameliano (ver infografía).

El torneo tiene previsto como fecha de finalización el domingo 11 de junio. En caso de igualdad de puntos entre dos contendientes se define el título en un partido extra. De existir más de dos en disputa se toman en cuenta los siguientes parámetros: mayor cantidad de goles marcados y en caso de persistir la paridad el equipo con mayor cantidad de goles de visitante.

Premio. El ganador del Apertura embolsará USD 500.000, monto posible mediante el aporte de la Conmebol. Además de la clasificación automática a la edición 2024 de la Copa Libertadores.

SIGUE EL Sub 19. Según el reglamento de competición de la APF, establecido en el artículo 24, para el Sub 19 (cuya regla sigue) pueden ser incluidos todos los futbolistas nacidos del 2004 para adelante y deberán acumular por lo menos el 40% del total de minutos del torneo. Cada club deberá acumular 800 minutos como mínimo con sus juveniles en cancha, pero no será obligatorio que los chicos sean titulares.

En caso de incumplimiento con el reglamento, el club será sancionado con la pérdida de 3 puntos y además una multa de G. 200 millones.

Retornos. Luqueño retorna a máxima categoría después de militar un año en la División Intermedia. En el caso de Trinidense vuelve a ser de Primera después de 6 años.

Ventana de pases. En charla con ÚH, el Secretario General de la APF, Luis Kanonnikoff refirió: “El libro de pases está abierto desde el 9 de enero, cierra el 24 de febrero para el torneo local y hasta el 31 de marzo para los equipos que juegan copas internacionales”.

Apuestas. El mercado de pases se mostró intenso, particularmente en los equipos de Guaireña FC (21 jugadores), Ameliano y Tacuary (15), Resistencia (14) y Luqueño (13), son los de mayor movimiento. El torneo Apertura lleva la denominación: “Homenaje a Marcelo Pecci y Centenario del Club Tacuary”.



Libertad y Guaraní abren el torneo Apertura el próximo viernes en La Huerta. El campeón se llevará USD 500.000.



Los equipos considerados chicos son los que más movidas tuvieron en el mercado de pases.



12





9

de los doce directores técnicos son de nacionalidad paraguaya, dos son argentinos y uno es uruguayo.