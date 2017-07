“Mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívicomilitar, de brillo total de independencia, han ocurrido unos hechos extraños. Siempre extraños donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos. Hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz. Quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo. Somos un pueblo ejemplar de valores y de paz", afirmó el mandatario.