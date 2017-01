TSJE habilitará buscador en la web

Indicó que ellos no tienen la forma de verificar si las firmas son auténticas o no porque no cuentan con peritos, por lo que dejaron que la Fiscalía se encargue de este tema a partir de las denuncias penales.

Mauro adelantó que el TSJE habilitará un buscador en la web del Tribunal para que las personas busquen su nombre, con número de cédula y otros datos, por si figuren sin su consentimiento y para que puedan hacer la denuncia en caso de constatar alguna irregularidad.

Además, señaló que la persona afectada solamente tiene que acudir al fiscal de su zona para hacer la denuncia, ya que el fiscal general contará con las planillas.

De las 366.000 firmas que presentó la Asociación Nacional Republicana, con una fiesta en la sede del TSJE, más de 60.000 fueron excluidas porque son falsas, repetidas e incluso de personas que no están inscriptas en el Registro Cívico Permanente, por lo tanto no pueden votar, o ya están fallecidas.