TSJE destinó 150 personas a revisar planillas de la ANR

Indicó que no se contrató nuevos personales pero que se vieron obligados a destinar a 150 funcionarios para trabajar entre otras cosas en el análisis, archivo y sistema administrativo digitalizado para el control de las planillas.

Estos empleados públicos debían estar trabajando en las cargas de los inscriptos en el Registro Cívico Permanente (RCP) anotados durante la campaña realizada hasta el 31 de diciembre de 2016.

Horas extras. Sin embargo, ante la llegada de los colorados a la institución electoral el viernes 13 pasado con las 147 carpetas con cerca de 357.000 firmas, los funcionarios se centraron en la tarea de control de las firmas.

Muchos de los encargados de dicha verificación deberán cobrar horas extras porque se tuvieron que quedar fuera del horario normal establecido.

La ANR, por su parte, no pagará estas horas extras. Los colorados oficialistas, al menos la dirigencia, alega que se trata de un evento cívico ciudadano y no de un acto político partidario. Cabe recordar que el estudio de la enmienda tiene como objetivo principal la reelección presidencial.

Es decir, este gasto extra que tuvo el TSJE será solventado por la ciudadanía.

Tras una semana de trabajo, la Dirección de Informática verificó un total de 357.685 datos presentados en planillas por la ANR; de los cuales, 288.685 personas figuran en el RCP, lo que significa el 81%, y 69.000 corresponden a registros con observaciones varias, equivalente al 19% del total.

Difuntos. El TSJE contó que unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residentes en el extranjero, 163 condenados (presos), 296 menores y 59 inscripciones inhabilitadas.

Las planillas fueron devueltas a los apoderados de la ANR, Wildo Almirón, en acto público y ante la prensa.

Los ciudadanos pueden seguir consultando si figuran en las planillas ingresando a la página web de la institución www.tsje.gov.py.

En el sitio podrán llenar con su cédula de identidad y completar los dígitos de seguridad que indica para luego tener la información de las planillas.