Sting dona premio musical a refugiados

El cantante británico Sting donará el importe del Premio Polar, dotado con un millón de coronas suecas, correspondiente a unos 114.000 dólares, y considerado el Nobel de la Música, al proyecto Songlines, creado para fomentar la integración de los refugiados a través de la música.

“La música puede ayudar a construir puentes y este proyecto pone de relieve el papel vital que puede desempeñar para brindar a jóvenes refugiados la oportunidad de conectar con su nueva sociedad”, manifestó Sting, conocido por sus éxitos Every breath you take y Englishman in New York, en un comunicado publicado por Songlines en su página web.