Sanatorios están obligados a entregar insumos que sobran

Gladys Zubeldía, usuaria de una medicina prepaga, pasó por la experiencia de pagar altos costos por el uso de insumos y medicamentos tras la internación de su madre en una clínica privada. Tras el alta hospitalaria, hizo su queja y le descontaron algunos insumos de la lista y exigió la entrega de medicamentos e insumos médicos. Pero grande fue su sorpresa cuando se encontró con cajas de muestras médicas, según relató en la web de ÚH.

"Cuando mi mamá se internó me ponían que usaba una caja de guantes por día. Pregunté cuánto traía una caja. Me pusieron 50 pares todos los días. ¿Les parece qué se va a usar 50 guantes por día? Les dije: 'No voy a pagar ni uno más y descartaron. Cuando nos retiramos del sanatorio traje los medicamentos que usaron y sobró. Me encontré que varios eran muestra médica y me cobraron como nuevos", relató Zubeldía.