Red de mentiras tras el crimen en el PLRA quedan expuestas

El Ministerio Público confirmó que el Departamento de Investigación de Delitos no estaba asignado a operar en operativos vinculados a los hechos durante la manifestación contra la enmienda.

Escuadrón que no estaba en hoja de servicio atacó el local

En el circuito cerrado que capta el momento exacto del crimen se observa que no hubo ninguna gresca y todo ocurrió dentro del Directorio.

Hablaron de escaramuzas, pero estas no se ven en las imágenes

¿Ataque a ABC Color?

Manifestantes no atacaron medio periodístico, fue la misma Policía

Entraba, no salía

"Aprovechó los momentos en que hubo disturbios en los alrededores de la Comandancia para equiparse, sacar un arma y retirarse él solo y sumarse a sus compañeros que se encontraban en la calle", dijo Martínez, e indicó que él no estaba asignado a ningún servicio. No obstante, se comprobó que Florentín ya el jueves estaba operando en la calle como escopetero, e incluso el viernes fue captado por las cámaras.

Evidencia manipulada

Como gran evidencia de que no hubo orden de ingreso presentaron un audio en el Ministerio del Interior. Esa orden fue grabada por el sistema de comunicaciones de radio por frecuencia, por lo que fue real, pero ayer la fiscala Lorena Ledesma indicó que esa indicación se dio aproximadamente a las 01.00 del sábado 1 de abril, y a Rodrigo lo mataron a las 00.22.

El comisario Luis Pablo Cantero, tercero al mando de la Policía como director general de Orden y Seguridad, aseguró que no hubo ninguna orden para que los policías de Antidisturbios y de Investigación de Delitos ataquen la sede del Partido Liberal, e incluso fue más firme al decir que él dio la orden de no ingresar; solamente que la orden fue 40 minutos después del asesinato de Rodrigo Quintana.

Operativo comando

¿Quién disparó?

El suboficial en una nota menciona que él verificó sus municiones al entregar su escopeta, y que eran perdigones de goma y no de metal.

El suboficial Gustavo Florentín asegura que él no fue el que disparó al momento de ingresar al pasillo de las oficinas del Partido Liberal, pero que sí fue el primero en ingresar, alegando que cuando alguien va a avanzar en el operativo otro es el que dispara para cubrir el ingreso.

Florentín asegura que no disparó y que tenía solo balines de goma

Gobierno manipuló audio del comisario Luis Cantero

Hoy, a las 8.00, se presenta a declarar el ex comandante de la Policía Críspulo Sotelo.

"Estaba tratando de contener a un grupo de manifestantes, no llegué a la sede del PLRA", alegó Burgos al salir del despacho de la representante del Ministerio Público.

Ambos mencionaron que "no dieron ninguna orden para violar las normativas legales".

Sin embargo, ayer la fiscala Lorena Ledesma explicó que basándose en registros de las comunicaciones de las radio bases de la Policía Nacional se pudo corroborar que, efectivamente, el comisario Luis Cantero dio una orden de no ingresar al Directorio azul, pero fue a la 1.00 del sábado. Es decir, cuarenta minutos después de que haya ocurrido el disparo fatal contra el joven Rodrigo Quintana.

Durante una conferencia de prensa el pasado 5 de abril, el Gobierno presentó como avances investigativos un audio en el que el director general de Orden y Seguridad de la Policía, comisario Luis Cantero, mencionaba que dio la orden de no ingresar al local del Partido Liberal.

Wagner pide que Díaz Verón renuncie a la Fiscalía General

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no confía en el actuar fiscal ni en el de la policía en el caso del asesinato del joven Rodrigo Quintana en el local partidario el 1 de abril pasado. A raíz de esto, el senador Luis Alberto Wagner dijo que el fiscal Javier Díaz Verón no puede seguir un día más al frente del Ministerio Público, debido a su actuación parcial en favor del Gobierno.

"Mientras Díaz Verón esté al frente de la Fiscalía no hay garantía de que avance la investigación y la búsqueda de los asesinos y culpables de lo que pasó en el PLRA. Por eso no puede seguir en su cargo y debe renunciar", señaló.

Lamentó que en cambio la Fiscalía sirva de garrote del Gobierno en contra de la oposición. "Persiguen a los que están contra la violación de la Carta Magna y no podemos decir más que nos afecta la pésima actuación de la Fiscalía con sus fiscales sicarios, quienes no han investigado ni tienen ningún imputado por la falsificación masiva de firmas (pro enmienda) y no tienen ninguna acción sobre los 25 senadores que usurparon la autoridad del Congreso y violaron la Constitución. Tampoco ha hecho investigar a los oficiales que entraron a matar en el PLRA y, en todo momento, trató de encubrir y de desviar la investigación", manifestó.

A su vez, el presidente del partido, Efraín Alegre, dijo que las denuncias que vienen desde el Gobierno sí tienen trámite rápido y que las que se hacen desde la oposición o se ningunean, cajonean o se dilatan excesivamente.

Del mismo modo, el diputado Dionisio Amarilla dijo que Díaz Verón debe representar a todas las partes y no tomar partido.

"El fiscal general del Estado debe entender que él es representante de la sociedad y no instrumento del Gobierno. Él (Díaz Verón) en este momento y a todas luces, se visualiza que estamos pagando el precio de enfrentar este quiebre de Estado con una persecución de su parte", significó.

APLAZO. El senador Wagner calificó a la cúpula policial de este Gobierno como delincuente. Dijo que en las principales jefaturas están personas ligadas a la corrupción y al crimen. "Hay una red de policías delincuentes que están en cargos superiores en este Gobierno. O sea, hay que ser delincuente para estar a la cabeza de la policía", señaló. Apuntó a los comisarios Luis Cantero y Enrique Isasi.