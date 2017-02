Sin embargo, el Partido Colorado busca ir más allá y pretende impulsar la remoción del titular del Congreso, Roberto Acevedo, tras salir a luz la supuesta conversación entre parlamentarios de la oposición y disidencia colorada sobre un presunto plan para eliminar la línea de sucesión presidencial.

Juan Darío Monges, uno de los senadores oficialistas, expresó el martes que su bancada en la Cámara Alta buscará reunir los números para remover del cargo a su colega liberal y que de esa forma ocupe el sitio el colorado Julio César Velázquez, actual vicepresidente primero.

Ante esa situación, el mismo Acevedo dijo este miércoles que el reglamento interno de dicho cuerpo legislativo no prevé la destitución del presidente del Congreso y que solo habla de la duración.

"No se cómo están haciendo, eso no contempla el reglamento y tampoco sé cuál sería el mecanismo que utilicen. Tampoco hay motivos para hacerlo, no hay una sentencia que diga que soy culpable de una irregularidad por la cual digan que me pueden destituir", expresó a la 780 AM.

Es más, el senador liberal considera que esta situación se debe a su posición sobre la enmienda constitucional al declarar que no aceptaría un proyecto como iniciativa ciudadana, como pretendía la Asociación Nacional Republicana (ANR).

"Manifesté que no aceptaría por las irregularidades detectadas desde su concepción y los cuestionamientos sobre las firmas, muchos fallecidos, niños, personas que denunciaron que no firmaron", indicó.

JUICIO POLÍTICO. Al ser consultado sobre la supuesta conversación entre senadores en un grupo de WhatsApp y la supuesta intención de realizar juicio político al presidente Horacio Cartes, respondió que públicamente existe una campaña de recolección de firmas para ese efecto, realizada por el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Democrático Progresista.



Sobre la denuncia de la ANR, dijo que al ver los mensajes se dio cuenta de que no habían hablado en esos términos y surgían dudas sobre la autenticidad. No obstante, entró en contradicciones porque la semana pasada había dicho que solo se trataba de bromas.