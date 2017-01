"Yo no firmé absolutamente nada, solo me enteré por medio de la prensa, es decir, no llegó a mis manos. Estoy llegando al país ahora, me estoy enterando de todo. Vamos a chequear la situación", refirió la mujer.





Añadió además que el tema de la reelección debe ser analizado desde diferentes aristas por medio de un debate, atendiendo a que esta figura existe en otros países de la región. Rápidamente, tras mencionar tales palabras, confesó no saber si la enmienda o la reforma constitucional sería la vía correcta.





"Soy sincera, no tomé conocimiento de lo que pasó esta semana, estuve fuera cinco días. Creo que la reelección en el marco de nuestro proceso electoral no es algo que se contrapone a los valores democráticos; eso es factible, la mayoría de los países en la región lo tienen", sentenció.





Especificó que el análisis de la reelección es un tema que guarda relación con las esferas políticas, sitio en donde ella asegura no estar involucrada.





Sin embargo, Núñez confesó estar segura de que el Gobierno está llevando adelante resultados positivos en las obras. Remarcó que la posibilidad de una reelección debe ser debatida ampliamente pero con madurez.





Al ser nuevamente presionada por la prensa al estar desviando las preguntas, terminó alegando no saber nada de las planillas. "No sé de qué planilla me están hablando, no sé de dónde viene, no tengo conocimiento de lo que pasó", arremetió.





"Que la gente decida" es un movimiento oficialista que desea juntar unas 30.000 firmas para presentarlas ante el Tribunal Superior de Justicia electoral (TSJE), para que en Diputados se vean obligados a volver a tratar la propuesta de enmienda, a pesar de que había sido archivada por el Senado por el transcurso de un año.





El grupo fiel al mandatario asegura a la fecha que ya tiene muchas más firmas que las 30.000 que pide la Constitución Nacional para el efecto.





Hace algunos días se dio a conocer que funcionarios públicos contratados son obligados a firmar estas planillas en favor de la reelección para continuar trabajando en las instituciones del Estado y, además, son obligados igualmente a entregar una lista con firmas de diez personas más, parientes suyos o amigos.