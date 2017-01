Durante el 2016 fueron sumariadas 75 empresas proveedoras de agua corriente por parte del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan). Los motivos principales fueron la falta de potabilización del vital líquido e irregularidades en el cobro de tarifa.

Del total de sumarios, 21 fueron por falta de la tasa retributiva del servicio, 31 por no presentar informes de análisis físico-químicos y bacteriológicos que acrediten que el líquido no contiene coliformes fecales y sea potable. El resto fue sumariado por no contar con desinfección y por otras infracciones, según el ente.