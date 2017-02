Leite ratifica venta móvil de gas y dice que es “un derecho humano”

Esta modalidad de comercialización es motivo de cuestionamientos desde el punto de vista legal, a partir de que solo está vigente la Ley 2639/05 que reglamenta y habilita la venta del combustible para recarga de automóviles y garrafas en las estaciones de servicio.

Sin embargo, para el MIC y Petropar no es necesaria una nueva ley para habilitar este servicio y que se cumplirán todas las exigencias de seguridad para su implementación.

En conversación con radio Monumental, el ministro Leite volvió a defender la incursión de Petropar al mercado del gas. Insistió en que, según sus datos, el promedio de costo del gas es de 2.500 guaraníes en las fraccionadoras, pero que llegan a un precio final de 80.000 guaraníes.

Dijo que es por esto que Petropar salió a ofrecer y distribuir gas a 5.000 guaraníes el kilo, precio que es considerado subsidiado por el sector privado.

El titular del MIC sostuvo que ya incidió en el mercado, puesto que el gas también bajó en el sector privado a 6.300 y 6.500 guaraníes el kilo. Sin embargo, estos datos no tienen sustento debido a que antes de la incursión de Petropar ya se tenían estos precios en ciertos puntos de venta de gas en garrafas, dependiendo de la zona o establecimiento de venta.

Leite sostuvo que tienen gas más barato, pero la deficiencia es que no llega a todos los consumidores y que el presidente Cartes pidió una estrategia para llegar a los barrios y todos los estratos.

A modo de ejemplo, citó que una mujer de 70 años del barrio Sajonia, les comentó que debe pagar hasta 120.000 guaraníes por una garrafa con flete incluido. Dijo que hay cosas que hasta pueden parecer populistas, "pero no son otra cosa que derechos humanos".

"No puede ser que una señora de 70 años, que no pueda caminar, no tenga gas a dos o tres cuadras de su casa y no pueda decir a su sobrino andá un poco cargarme ahí", remarcó.

legal. Por su parte, el presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, señaló que tuvieron un retraso para empezar la venta móvil de GLP con el mecanismo del skip, ubicado en la parte trasera del camión cisterna, donde se introduce la garrafa para la recarga.

Estimó que el primer camión empezará a operar en la primera quincena de este mes. Afirmó que no se necesita una nueva ley para habilitar esta modalidad que respetará todas las exigencias de seguridad.