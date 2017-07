La Comic-Con recibe a los gigantes del entretenimiento y fanáticos desde hoy

Las emociones fuertes comienzan hoy con la presentación del estudio 20th Century Fox, que podría adelantar detalles de películas como Deadpool 2 o Kingsman: The Golden Circle.

Hoy también acudirá Netflix para presentar sus nuevos proyectos fílmicos: Bright, con Will Smith; y la adaptación del célebre manga Death Note.

Mañana será el turno de los dragones y la épica fantástica de Game of Thrones. Las presentaciones más esperadas de la Comic-Con tendrán lugar en el Hall H. Stranger Things, Legion, The Strain, Big Bang Theory, The Defenders, Westworld, The Exorcist o The X-Files son otras de las producciones televisivas que acudirán a la Comic-Con para encontrarse con sus seguidores. EFE