Así coincidieron el constitucionalista Emilio Camacho (ex subcontralor) y el ex contralor Octavio Augusto Airaldi, al ser abordados por ÚH sobre la demanda que presentaron ambas instituciones ante el Tribunal de Cuentas, con la cual buscan invalidar el dictamen del ente de control para adjudicar a toda costa la terminal aérea al consorcio liderado por la española Sacyr, vía Alianza Público-Privada (APP).

Camacho alegó: "En muchos casos, el dictamen de la Contraloría no tiene carácter vinculante y acá (refiriéndose al pedido de MOPC y Dinac) aparentemente es vinculante, por lo que recurrieron judicialmente, donde todos los organismos pueden recurrir. Ahora bien, que la Justicia tenga la razón es otra cosa. Va a ser muy difícil que obtengan la nulidad del dictamen, porque la Contraloría tiene potestad para dictaminar en materia de control", expresó.

Por su parte, Airaldi aseveró que "seguramente el Tribunal de Cuentas no va a anular el dictamen de la Contraloría", como pretenden el MOPC y Dinac, "porque eso es imposible, ya que es un trabajo de Contraloría que no está sujeto al visto bueno del Tribunal de Cuentas y lo que va hacer, probablemente, es dictaminar de que no hay nada irregular en el proceso licitatorio".

El ex contralor consideró como una vieja técnica del poder de turno, que utilizan el Tribunal de Cuentas para librarse de las "consecuencias" del informe del organismo contralor. "No creo que el Tribunal de Cuentas llegue a establecer la nulidad del dictamen de la CGR; no está en condiciones de realizar un trabajo técnico como hace la Contraloría; nunca estuvo preparado ni tiene la infraestructura ni el personal para hacerlo", insistió.

A su turno, Camacho indicó que, aunque desconoce el pedido del MOPC y la Dinac, "la Contraloría es un organismo fundamental; de hecho, un organismo de rango constitucional y eso hay que defender a rajatabla".

Funcional al Gobierno. Por otro lado, Airaldi expresó: "El Tribunal de Cuentas siempre ha sido funcional al gobierno de turno, esa es la realidad, y por lo tanto, esto es una muestra más de que los órganos del Estado, las reparticiones públicas, buscan eludir las consecuencias de un estudio técnico que normalmente hace la Contraloría y trata de esa manera de minimizar los efectos".