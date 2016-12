Hollywood llora la partida de Carrie Fisher

Billie Lourd, hija de la actriz: “El mundo la amó y la extrañará profundamente”.

George Lucas, creador de La guerra de las galaxias: “Fue nuestra gran y poderosa princesa: Enérgica, sabia y llena de esperanza en un papel que era más difícil de lo que la gente piensa. Todos la echaremos de menos”.

Harrison Ford, legendario Han Solo: “Carrie era única, brillante, original. Divertida y emocionalmente intrépida, vivió su vida con valentía”.

Mark Hamill, Luke Skywalker en la saga: “Sin palabras #devastado”.

Anthony Daniels, el legendario C-3PO: “Pensé que había recibido lo que quería bajo mi árbol (de Navidad). No fue así, a pesar de los buenos pensamientos y oraciones de tantos”.

David Prowse, quien encarnó al famoso Darth Vader en las trilogías: “Estoy extremadamente triste al saber que Carrie murió. Fue maravilloso trabajar con ella. Mis condolencias a sus amigos, familia y fans en todo el mundo”.

Steven Spielberg, director y productor de Hollywood: “Carrie siempre me asombró. Sus comentarios siempre me hicieron reír y suspirar a la vez. No necesitaba la fuerza, ella era una fuerza de la naturaleza, de lealtad y amistad”.

William Shatner, actor de Star Trek: “Un extraordinario talento y luz se ha apagado”.

Whoopi Goldberg, coprotagonizó con Fisher Soapdish: “Era la más simpática e inteligente (...). Mis condolencias a Debbie y Billie”. AFP