Helado con sabor autóctono: Mandioca, yvapurû y yerba

En un principio fue la frutilla. Luego doña Hilda López de Garcete empezó a experimentar con otros sabores en los helados que elabora. Fue así como incorporó a la mandioca, el poroto, la yerba mate, mango, yvapurû, mburukuja, choclo y otros gustos autóctonos a sus helados. “Por mi cuenta nomás fui probando con otros sabores”, revela doña Hilda, quien hace siete años inició este trabajo.

La emprendedora detalla que el kilo del helado está a la venta a G. 30.000. Cuenta que los paraguayos se acercan por curiosidad, eligiendo los gustos de mandioca, choclo, con preferencia por la frutilla. En cambio, los extranjeros se admiran ante la variedad. “La vez pasada vinieron unas personas y me dijeron que probaron en Estados Unidos el helado de maní, pero no tenía el gusto como tiene el que yo hago, eso me llenó de alegría”, dice con orgullo la heladera.