Uno de los proyectos de la cartera educativa, en conjunto con organizaciones y firmas privadas, es la capacitación a los docentes de escuelas de gestión oficial. Esto, teniendo en cuenta que los profesores son muchas veces quienes pasan mayor tiempo con los estudiantes. "Los alumnos pasan más tiempo con los docentes que en la casa últimamente, se miran en ellos, le tienen confianza, son su modelo", aseguró el ministro de Educación, Enrique Riera.

"Siendo un país pequeño, nuestros subregistros estadísticos hablan de dos casos de embarazos no deseados de adolescentes de menos de 14 años por día. Hablamos de un país joven, nos impresiona mucho y es doloroso", aseguró el titular de Educación.

Riera habló del tema durante una conferencia de prensa en el marco de la visita del actor mexicano Édgar Vivar, conocido por sus papeles del Señor Barriga y Ñoño, en El Chavo del Ocho. El mexicano dio una conferencia a docentes sobre bullying.

ESTRATEGIA. La utilización de los muñecos Aramí y Amaru, creados para concienciar sobre el abuso infantil, será una de las herramientas que implementará el MEC.

La teoría sostiene que los niños aprenden mejor de manera lúdica, razón por la cual fueron creados Aramí y Amaru para las escuelas.

Estos juguetes repiten frases como "No me toques ahí", "¡Sacá tu mano!" o "Si me hacés naná, voy a contar" cuando son presionadas las "partes íntimas".

La intención de la cartera es que cada una de las 7.500 escuelas oficiales tenga al menos una pareja de estos muñecos, según explicó la directora general de Niñez del MEC, Sonia Escauriza.

"Estos muñecos fueron reconocidos en otros países y la estrategia es muy importante, porque además cuentan con una guía de trabajo", dijo la funcionaria.

Los accesorios fueron en un principio creados por la publicitaria Kausa y Laboratorios Díaz Gill.

Como proyecto piloto, se trabajará en los establecimientos que cuentan con el nivel Inicial.

"Pero la idea es llegar a todos los niveles", remarcó Escauriza, quien comentó que una de las organizaciones que apoyarán de manera técnica es la Unicef.

Expresó igualmente que este enfoque es distinto al de educación sexual, que tiene una fuerte oposición de parte de iglesias cristianas y de grupos conservadores.

"Se trabaja desde el enfoque de la vulneración de derechos, como son el abuso infantil, el acoso o el maltrato y la violencia hacia los chicos", agregó la directora.

acoso. Además de la prevención, Escauriza comentó que ya trabajan cuando se detectan oficialmente los casos, pues en ocasiones las jóvenes en gestación son víctimas de bullying en los centros educativos.

"Hay mucho trabajo por hacer, debemos tener en cuenta que en muchos de los casos las menores son víctimas de abusos por parte de su entorno familiar o personal; es difícil para el docente", remarcó la experta.





Paraguay, segundo país con más casos

La segunda nación con más casos de embarazos adolescentes en el Cono Sur es Paraguay, de acuerdo con el último estudio emprendido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). De cada 100 nacimientos, 20 son de madres de entre 15 y 19 años y en más de la mitad de los casos no son planificados o consensuados. Datos de Unfpa coinciden además con que la gestación se da a edades cada vez más tempranas en el país, otra situación alarmante. Por otro lado, existe una pequeña disminución de segundos o terceros embarazos durante esta franja etaria, pero aún queda mucho por hacer en prevención.

