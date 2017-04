Ex comandante se lava las manos, pues delegó seguridad de Congreso

Ayer, tras finalizar su declaración testimonial en el marco de la investigación de la quema del Congreso Nacional, una vez más Sotelo evitó a los periodistas, pero el fiscal Eugenio Ocampos informó parte de lo declarado por el ex comandante, quien transfirió la responsabilidad a los demás jefes policiales ya que el mismo instantes antes de la toma estaba dando una conferencia de prensa.

En dicha conferencia, que se realizó aproximadamente a las 18.30, indicó que frente al Congreso no iba a haber un solo antimotín y que iban cubrir “mujeres y hombres sin armas de fuego”.

Según el fiscal, el ex comandante refirió que no hubo disposición para que se despeje el perímetro de la plaza. Ahora, lo que no se explicó es cómo un grupo, que no superaba en número a tantas otras movilizaciones, lograra desplazar a las fuerzas policiales.

La toma y posterior quema de parte de la sede del Congreso Nacional se produjo minutos después de la conferencia de prensa del entonces comandante de la Policía.

¿Quién a cargo? “Esa parte (de la pérdida del control y el avance de manifestantes al parlamento) delegó a los comisarios que estamos llamando a declarar”, indicó el fiscal Ocampos.

Es decir, según Sotelo, el trabajo de coordinación de seguridad estaba a cargo del comisario general Luis Pablo Cantero, director general de Orden y Seguridad; comisario general Prudencio Burgos, director de la Primera Zona Policial; y comisario general Enrique Isasi, director de Apoyo Táctico.

Es por eso que ayer, el representante del Ministerio Público citó a declaración testimonial a los comisarios mencionados, y al comisario Jorge Coronel, jefe de los Bomberos de la Policía.

El 21 de abril declararía Burgos, el 24 de abril lo haría Isasi, y para el 28 de abril fueron citados Cantero y Coronel, informó el fiscal.