EPP humilla a familia de Franz Wiebe y la obliga a difundir su propaganda

SAN PEDRO

Cumpliendo con la exigencia de difundir dos materiales audiovisuales propagandísticos del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como uno de los pasos a seguir para la liberación del colono menonita Franz Wiebe, los familiares proporcionaron los videos ayer a los diferentes medios de prensa para su divulgación pública.

En la grabación, Liliana Villalba Ayala, hermana de Osvaldo y Carmen Villalba, es la encargada de leer un comunicado de dos hojas, donde hacen prevalecer la lucha armada y se burlan del "fracaso" de los gobernantes del Estado paraguayo y en especial de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en la lucha contra el grupo armado. "Ante el fracaso de sus grandes ofensivas, el enemigo (la FTC), últimamente se ha sumido en una inactividad a la que denomina tareas de inteligencias. Los siempre bravucones enemigos que prometen eliminar al EPP en dos meses se han tragado sus lenguas, viven en silencio, rumiando sus frustraciones productos de sus continuos fracasos", dice parte del panfleto.

TÁCTICA GUERRILLERA. Con respecto a los ataques llevados a cabo por el EPP, donde se registraron varias muertes, Liliana dijo que no se trata de "ataques cobardes" como indican las autoridades de turno, sino que más bien son tácticas guerrilleras. "Cuando atacamos sus partes débiles gritan 'cobardes, cobardes'; no es cobardía señores es táctica guerrillera", indicó. Asimismo, remarcó que "sin justicia social no habrá paz, que quede claro a los hambreadores del pueblo que la paz será para todos o para nadie". En ese sentido, se refirió a los militares y policías que "no necesitan luchar a muerte, solo queremos sus armas. Si se rinden y entregan sus armas les respetaremos sus vidas". Mientras que a los jueces, fiscales, directores de penales y guardiacárceles les responsabilizó de la integridad de los epepistas encarcelados.

En los videos se observa a Villalba, Magna Meza y Jorgelina Silva, posando con las armas que fueron despojadas de militares asesinados en agosto pasado, durante un ataque en un camino vecinal de Arroyito, Horqueta.