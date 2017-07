El Gran Canaria Arena, que instaló para la ocasión la pantalla más grande hasta el momento en el pabellón, fue llenándose a ritmo del artista grancanario Said Muti, que sirvió de telonero al compositor de Pinner.



El público, que fue acercándose al espacio desde la tarde, vio recompensada la espera tras la llegada del artista británico, que apareció sobre el escenario puntual y con una energía arrolladora, ataviado con un traje lleno de brillo, sus gafas de sol que son seña de identidad de su estética y su piano de cola negro.



Tras saludar al público con entusiasmo, el veterano artista, ganador de 38 discos de oro, se sentó al piano y demostró una vez más su virtuosismo sobre el escenario, con unas manos ágiles a pesar de sus 70 primaveras que arrancaron en un concierto lleno de grandes éxitos nuevos y de siempre.



El trabajo que dio el pistoletazo de salida fue el tema "The bitch is back", una gran obertura del "Sir" que calentó la voz de los miles de asistentes, que acompañaron al artista con las letras de "Bennie and the jets", "I guess that's why they call It the Blues", "Take me to the pilot", "Looking up" o "I want Love", entre otros.



Los nuevos ritmos que ha presentado en Gran Canaria en su debut en España dentro del marco de su trabajo número 32, Wonderful Crazy Night, se intercalaron con los temas icónicos como "Rocket man", y canciones que conquistaron al público como sus emblemáticas baladas que levantaron suspiros como "Sorry seems to be the hardest Word" o "Your song", esta última la primera que entró en el top 10 de éxitos en los Estados Unidos en los años 70 y lo inauguró en la lista de estrellas del país.



La nueva versión más roquera y desenfadada de Elton John sorprendió a los grancanarios con su maestría al piano, con varios solos que pusieron al público en pie y temas que intercaló con otros instrumentos y con su característico torrente de voz.



Elton John es actualmente el tercer artista con más temas en la lista de éxitos de Estados unidos, solo superado por Elvis Presley y Los Beatles.



Con 250 millones de discos vendidos y más de 4.000 conciertos, el propietario de cinco premios Brit, un Globo de Oro, un Tony, un Premio Kennedy e incluso un Óscar por "Can you feel the love tonight", volvió a recordar el talento que le ha mantenido en lo más alto durante varias décadas con temas como "Have mercy on the criminal", "Sad songs", "Tiny dancer" o "Levon".



Uno de los clásicos del británico, "Don,t let the sun go down on me", acompañó al homenaje que el artista hizo a su amigo George Michael, fallecido el pasado mes de diciembre.



El final del concierto corrió de la mano de "Band intros" con su tendencia más roquera representado en temas clave de su trayectoria musical como "Standing", "Crocodile Rock" "Your sister can't twist (but she can rock 'n roll)", "Saturday night's alright for fighting", que pusieron a bailar a los miles de fans con éxitos atemporales de su discografía.



Tal y como reconoció emocionado, "me siento muy afortunado", una suerte que celebró y atribuyó al público, al que definió como "alucinante" y que le correspondió en aplausos.



"Candles in the wind" fue la nota final del compositor, que se despidió del Gran Canaria Arena arropado por la ovación del público y las miles de luces que encendieron los asistentes para acompañarle en el cierre, un final emotivo para la primera actuación de Elton John en la isla.



La gira de Elton & His Band continuará este jueves en el concierto Starlite de Marbella, fecha a la que seguirán actuaciones en Estados unidos, Canadá y varias localizaciones europeas y que finalmente regresará a España con un concierto programado para el 3 de diciembre en Barcelona.